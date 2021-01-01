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Помпео назначил спецпосланника по экономической нормализации на Ближнем Востоке

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео назначил в четверг, 31 декабря, на появившуюся в Госдепартаменте новую должность специального посланника США по вопросам экономической нормализации между Израилем и рядом арабских стран раввина Арье Лайтстоуна. Об этом говорится в заявление размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Назначение Лайтстоуна будет способствовать быстроте и эффективности процесса нормализации и придаст импульс «Авраамовым соглашениям», — говорится в заявлении.

Как пояснил шеф американской дипломатии, Лайтстоун будет «представлять интересы США в нормализации экономических отношений между Израилем и ОАЭ, Бахрейном, Суданом, Косово и Марокко» и выразил надежду, что к соглашениям со временем присоединятся и другие страны.

10 декабря действующий президент США Дональд Трамп объявил об установлении полноценных дипотношений между Израилем и Марокко.

23 октября Израиль договорился о нормализации отношений с Суданом. Ранее в том же месяце кнессет Израиля утвердил соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Соглашения о нормализации отношений подписали 15 сентября в Белом доме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Мероприятие проходило в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, его супруги Меланьи и приглашенных гостей.

Один из пунктов «Авраамовых соглашений» подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

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