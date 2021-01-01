Президент Абхазии назвал медиков главными героями уходящего года

Президент Абхазии Аслан Бжания во время новогоднего обращения к гражданам страны в четверг, 31 декабря, назвал медицинских работников главными героями уходящего года.

По его словам, именно они находятся на переднем крае борьбы с эпидемией. В ходе обращения Бжания выразил медикам огромную благодарность за титанических труд, а также пожелал всем выздоровления всем гражданам, которые находятся в больницах.

В конце декабря президент Абхазии Аслан Бжания заболел COVID-19.

Представитель администрации главы республики Алхас Чолокуа 27 декабря сообщил, что COVID-19 у Бжании протекает в легкой форме, лечение проводится амбулаторно, а свои обязанности глава государства исполняет дистанционно.

Ранее Бжания рассказал о помощи, которую Россия оказала в борьбе с коронавирусной инфекцией в республике. В частности, он упомянул о том, что в городе Сухум был развернут военный госпиталь Минобороны России.