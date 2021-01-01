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В РФ вступил в силу закон о предотвращении нефтеразливов

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Закон о предотвращении разливов нефти и нефтепродуктов в России вступил в силу в пятницу, 1 января.

Документ устанавливает требования в области охраны окружающей среды для предприятий, которые занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой, транспортировкой, хранением и продажей такой продукции. Применятся они будут во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе России.

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Нефтяные компании должны до 1 января 2024 года утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Требования к составу и оснащению аварийно-спасательных служб или аварийно-спасательных формирований, участвующих в ликвидации нефтеразливов будет определять правительство.

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов, который должен вступить в силу 1 января 2021 года.

27 июня российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

В ходе совещания о ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае 19 июня президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектами, направленными на предотвращение разливов нефтепродуктов.

Он заявил, что уже отмечал необходимость наличия механизмов предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий.

На выполнение этой задачи еще 8 июня отреагировал премьер-министр России Михаил Мишустин, который поручил правительству подготовить законопроект, предусматривающий ответственность за разлив нефтепродуктов. Он заявил, что поправки нужно провести через Госдуму до завершения текущей парламентской сессии.

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