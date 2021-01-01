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Не менее 20 человек погибли в результате ДТП на юге Алжира

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Не менее 20 человек погибли и 11 пострадали в результате опрокидывания пикапа в провинции Таманрассет на юге Алжира. Об этом в четверг, 31 декабря сообщило издание TSA со ссылкой на департамент гражданской защиты.

Отмечается, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия, после чего они были госпитализированы. Также сообщается, что большинством пострадавших являются граждане стран Африки.

23 декабря сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли после падения пассажирского автобуса с обрыва на юго-западе Боливии, еще около 20 получили травмы.

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