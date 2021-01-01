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Полиция в США арестовала испортившего 500 доз вакцины Moderna провизора

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Полиция в американском штате Висконсин арестовала провизора, который намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает телеканал WBAY.

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Отмечается, что бывший сотрудник медцентра намеренно «переместил вакцину, зная, что она станет непригодной» при ненадлежащем хранении.

Имя подозреваемого пока не называется, в ожидании официальных обвинений он содержится в тюрьме. Полиция рекомендует выдвинуть против него обвинения в безответственном создании угрозы безопасности, порче рецептурного лекарства и преступном причинении ущерба.

Стоимость испорченной партии вакцины оценивается в размере $8-11 тыс.

Ранее в четверг сообщалось, что сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин в США специально испортил 500 доз вакцины от COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna.

Представители медицинского центра рассказали, что работник достал из холодильника 57 упаковок лекарственного препарата и не убрал их, тем самым нарушив необходимый температурный режим. Позже он признался, что сделал это намеренно. Сотрудник был уволен из компании.

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