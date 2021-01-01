Полиция в США арестовала испортившего 500 доз вакцины Moderna провизора

Полиция в американском штате Висконсин арестовала провизора, который намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает телеканал WBAY.

Отмечается, что бывший сотрудник медцентра намеренно «переместил вакцину, зная, что она станет непригодной» при ненадлежащем хранении.

Имя подозреваемого пока не называется, в ожидании официальных обвинений он содержится в тюрьме. Полиция рекомендует выдвинуть против него обвинения в безответственном создании угрозы безопасности, порче рецептурного лекарства и преступном причинении ущерба.

Стоимость испорченной партии вакцины оценивается в размере $8-11 тыс.

Ранее в четверг сообщалось, что сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин в США специально испортил 500 доз вакцины от COVID-19 американской биотехнологической компании Moderna.

Представители медицинского центра рассказали, что работник достал из холодильника 57 упаковок лекарственного препарата и не убрал их, тем самым нарушив необходимый температурный режим. Позже он признался, что сделал это намеренно. Сотрудник был уволен из компании.