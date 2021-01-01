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Лесной пожар вспыхнул в Сочи в районе горы Пикет

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Загорелась лесная подстилка в районе горы Пикет, которая разделяет Центральный и Хостинский районы Сочи. Об этом сообщает в пятницу, 1 января, kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Рядом с местом, где возник пожар расположены село Верхний Юрт и садоводческие товарищества.

«На место происшествия выехали пожарные расчеты, площадь возгорания устанавливается», — заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что угрозы того, что огонь перекинется на жилые домам нет. Делается все, чтобы не распространения пламени.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать петарда. Очевидцы сообщают о необычно ярком салюте в районе пожара.

Гора Пикет одна из самых популярных смотровых точек в центре Сочи. Ее высота 508 м над уровнем моря.

Ранее,31 декабря, задымилась новогодняя елка на центральной площади дагестанского города Дербента задымилась. Возможной причиной инцидента могла стать неисправность установленного внутри конструкции холодного фейерверка.

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