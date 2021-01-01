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Глава минфина провинции Онтарио уволен за поездку на курорт во время карантина

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Министр финансов канадской провинции Онтарио Род Филлипс отправлен в отставку после возвращения с карибского курорта, на который он уехал в нарушение ограничительных мер. Об этом сообщила газета Toronto Star в четверг, 31 декабря.

Отмечается, что 13 декабря глава ведомства уехал на остров Сен-Бартелеми, не смотря на действующий в провинции карантин. Он предполагал отказ граждан от поездок, которые не вызваны острой необходимостью. В результате через несколько часов после возвращения в Торонто в четверг, 31 декабря, Филлипс был уволен.

30 декабря министр по межведомственным отношениям Доминик Леблан заявил, что прибывающие в Канаду авиапассажиры будут обязаны предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

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