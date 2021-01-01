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Лукашенко призвал объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к гражданам страны в ночь на 1 января призвал сделать 2021 год в республике Годом народного единства.

По его словам, 2020 год надо «просто отправить в историю», но не забыть его уроки. Также Лукашенко отметил, что ушедший год был «ярким и своеобразным».

Президент заметил, что 2020 год был нужен для того, чтобы по-настоящему оценить сделанное, увидеть белорусов, как нацию способную выжить в бурном мире и понять, «кто есть кто», пишет ТАСС.

Ранее 31 декабря белорусский лидер назвал себя дежурным по стране на Новый год. Он подчеркнул, что является непьющим человеком и будет новогоднюю ночь проводить «как обычно».

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