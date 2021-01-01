Макрон заявил о возможности каждого француза пройти вакцинацию в 2021 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 31 декабря, в новогоднем обращении к соотечественникам, заявил, что любой французский гражданин сможет вакцинироваться от коронавируса в 2021, если он этого пожелает. Обращение опубликовано на сайте Елисейского дворца.

«Любой француз, который этого пожелает, должен получить возможность пройти вакцинацию в 2021 году», — заверил он.

В тоже время французский лидер отметил, что COVID-19 будет оказывать влияние на ситуацию в стране до начала весны.

Макрон поблагодарил французов за единство и стойкость в период эпидемии.

«Коллективная ответственность помогла спасти много жизней и позволяет нам противостоять эпидемии», — добавил он.

Также глава государства почтил память 64 тыс. жертв коронавируса в республике. И выразил благодарность всем, кто «заботился о больных, оберегал их». Он пообещал поддержку государства работникам отраслей, деятельность которых все еще приостановлена в связи с пандемией.

В своем обращении Макрон упомянул и подписание торгового соглашения с Великобританией и заверил, что Соединенное королевство остается «союзником, соседом и другом» Франции.

В завершении своей речи президент подчеркнул, что все надежды Франции справиться с санитарным и экономическим кризисом связаны с вакциной.

24 декабря Елисейский дворец сообщил, что президент Макрон больше не имеет симптомов коронавирусной инфекции, в связи с чем его карантин может быть завершен.

Накануне администрация президента Макрона сообщила об улучшении состояния его здоровья. Он находится на карантине в Версале.

Французский лидер 17 декабря сдал положительный тест на коронавирус и ушел на карантин. С того дня СМИ регулярно сообщали о состоянии его здоровья.

Как 19 декабря рассказал личный врач Макрона, у его пациента кашель, ломота, усталость. Политик работает удаленно и проходит регулярные обследования медицинской службой при президенте.