Самодельная бомба взорвалась у здания полиции Афин

Взрыв самодельной бомбы прогремел возле здания муниципальной полиции в афинском районе Кипсели. Об этом сообщает издание «Прото тема» в пятницу, 1 января.

Взрыв произошел около 23.00 (00.00 мск). Он был несильным, причинен незначительный ущерб.

В Греции с 22.00 до 05.00 действует комендантский час, движение запрещено. На улицах в новогоднюю ночь дежурят более 4 тыс. полицейских. Руководство полиции обещало тотальные проверки в праздники.

Ранее сообщалось, что около 100 человек стали участниками беспорядков вечером в среду, 30 декабря, в городке Аспропиргос к северу от Афин из-за продления жесткого карантина на фоне пандемии коронавируса.