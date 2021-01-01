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Голикова назвала поддержку близких самым ценным в жизни человека

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 31 декабря, поздравила участников всероссийского конкурса «Большая перемена» с Новым годом, отметив, что 2020 год был непростым, но при этом он помог многому научиться.

«Новый год — это любимый всеми с детства праздник, время, когда мы собираемся с самыми близкими людьми, строим планы на будущее и, конечно, верим в чудеса», — цитирует Голикову «РИА Новости»..

По ее словам, 2020 год был непростым, пришлось столкнуться со сложными событиями в стране и мире, «но мы справились и многому научились». Так современные технологии сделали возможным дистанционное обучение, открыли новые способы общения, еще раз доказали, как важно личное общение, взаимопомощь и поддержка.

В заключении вице-премьер добавила, что поддержка близких делает нас сильнее, это самое ценное, что есть в жизни каждого человека и пожелала всем успехов, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний.

Ранее участников конкурса «Большая перемена» с Новым годом первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

30 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разные, но обе хорошие.

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