Кириенко поздравил участников «Большая перемена» с Новым годом

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в четверг, 31 декабря, поздравил участников конкурса «Большая перемена», проекта платформы «Россия — страна возможностей», с Новым годом и пожелал им осуществления всех желаний.

«Дорогие ребята, участники «Большой перемены», я всех еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть в этом году все ваши мечты сбываются. Вы почувствовали самое главное — вы почувствовали свои силы, вы почувствовали и поверили в то, что вы все невероятно талантливые люди и все в жизни в ваших руках. У вас все обязательно получится. Ну а мы постараемся сделать так, чтобы ваши мечты и планы обязательно претворились в реальность», — сказал он на новогодней онлайн-вечеринке конкурса.

Как отметил Кириенко, 2020-й был непростым, но со временем трудности забудутся, а радость совместного общения останется в памяти.

Он выразил признательность участникам конкурса за поздравления и помощь ветеранам Великой Отечественной войны и за то, что в рамках акции «Мы вместе» они поддерживали тех, кто нуждался сегодня в помощи — детям в социальных учреждениях, ветеранам, врачам.

Кириенко напомнил, что стартовал проект «Дед Мороз в каждый дом», в рамках которого добровольцы и волонтеры поздравят детей в социальных учреждениях, соседей, знакомых и друзей.

Конкурс «Большая перемена» позволяет школьникам от 14 до 17 лет раскрыть сильные стороны и попробовать себя в различных сферах. Победителями стали 600 учеников, которых наградили на финале в лагере «Артек».

30 ноября замглавы администрации президента обратился с призывом к школьникам принимать участие в мероприятиях конкурса «Большая перемена» уже сейчас, не ожидая официального старта нового сезона.

В начале ноября Кириенко рассказал о том, что наставники победителей конкурса получат по 150 тыс. рублей и призы.