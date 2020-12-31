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Три человека пострадали при вспышке газа в Архангельской области

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Три человека пострадали при вспышке газа в двухэтажном деревянном жилом доме в городе Няндомы Архангельской области. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в четверг, 31 декабря.

По предварительным данным, инцидент произошел в связи с неисправностью газового оборудования. При попытке включить духовой шкаф, накопившийся внутри газ воспламенился.

Отмечается, что двое пострадавших получили ожоги кистей рук, им не понадобилась госпитализация. Одного мужчину доставили в больницу с ожогами лица и головы.

28 декабря взрыв газа произошел в частном жилом доме в Назрани в Ингушетии. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.

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