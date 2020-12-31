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Республиканцы в сенате вновь заблокировали выплату американцам $2 тыс.
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Республиканцы в сенате вновь заблокировали выплату американцам $2 тыс.

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Республиканцы в сенате США вновь заблокировали предложение о выплате американским налогоплательщикам по $2 тыс. Об этом в четверг, 31 декабря, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл.

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«Нам не нужно, чтобы спикер палаты представителей Нэнси Пелоси устраивала социализм для богатых для того, чтобы помочь бедным», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

По его словам, согласно статистическим данным американцы верхнего слоя среднего класса сохранили свои рабочие места и не нуждаются в выплатах, а вот бедные граждане сильно страдают. Инициатива же предполагает выдачу одинаковой суммы всем, кто зарабатывает менее $75 тыс. в год. А таких около трех четвертей от общего числа налогоплательщиков подчеркнул политик.

Накануне Макконнелл фактически «похоронил» идею выплат американским налогоплательщикам в размере $2 тыс., отказавшись принимать это предложение отдельно от других предложений действующего президента страны Дональда Трампа, которые считаются несбыточными.

Два других требования Трампа — расследовать предполагаемые нарушения на выборах президента и установить ответственности соцсетей за публикацию контента. Их демократы отказываются даже обсуждать.

28 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены проектом бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд.

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