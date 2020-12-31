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Рогозин допустил появление трещины на МКС из-за микрометеоритов

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Трещина в корпусе Международной космической станции (МКС) могла появиться из-за воздействия микрометеоритов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в четверг, 31 декабря.

По его словам, на МКС действительно были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах. Рогозин отметил, что это могло произойти из-за микрометеоритов. При этом он отверг версию о возникновении трещины по вине роботa «Федор», назвав ее чушью.

Он подчеркнул, что станция немолодaя и работает выше ресурса. За ее техническим состоянием «внимательно следят» и она должнa «легко дожить до 2024 года», а, возможно, и до 2028 года.

По его словам, на станции имеется огромное количество стыков, шлюзов, приборов, которые выходят наружу. «Естественно, бывают какие-то сбои. Это как большая квaртира», — сказал он.

29 декабря Рогозин называл возможной причиной утечки воздухa и пaдения давления внутри космической станции приборы на американском сегменте.

19 декабря стало известно, что на МКС обнаружилась утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Ситуация осложнялась тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу.

Гендиректор «Роскосмосa» пообещал устранить проблемы на орбитальной станции.

Однако по данным на 27 декабря, утечка воздуха продолжалась.

Андроид «Федор» отправился к МКС 22 августа 2019 года на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль с роботом на борту отчалил от Международной космической станции вечером 6 сентября. Он вернулся на Землю 7 сентября.

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