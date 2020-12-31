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Аэропорт Домодедово вновь заработал в штатном режиме

Аэропорт Домодедово вновь заработал в штатном режиме

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Столичный аэропорт Домодедово вновь работает в обычном режиме. Последствия ледяного дождя ликвидированы. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Дело рук улетающих: в аэропортах и самолетах нашли нарушения санитарных норм
Среди самых распространенных — отсутствие масок и перчаток у пассажиров и несоблюдение социальной дистанции

«На данный момент вылетают только те рейсы, которые стояли на это время в графике. В зимнее время требуется проведение дополнительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность полетов — очистка взлетно-посадочной полосы и противообледенительная обработка самолета. В связи с этим возможны корректировки времени вылета», — отметил собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы добавил, что на 21:00 мск воздушную гавань обслужила 187 вылетающих рейсов. До конца дня вылетят еще 26. По его словам, аэропорт работает в штатном режиме и приносит извинения пассажирам за задержки рейсов.

Ранее в четверг сообщалось, что аэродромные службы работают в усиленном режиме, создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки и отмены ряда рейсов в московских аэропортах. Сотрудники ведомства установят причины отмены и задержек рейсов и факт соблюдения прав пассажиров.

Ранее в этот же день сообщалось об отмене в Домодедово более 80 рейсов из-за ледяного дождя. Позднее на онлайн-табло воздушной гавани число задержанных или отмененных рейсов превысило 120.

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