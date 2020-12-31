Власти Нью-Йорка объявили 14 марта днем памяти жертв COVID-19. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщил мэр американского мегаполиса Билл де Блазио.

Отмечается, что эта дата была выбрана не случайно. Именно в середине марта 2020 года в Нью-Йорке был зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции.

Блазио призвал всех жителей Нью-Йорка помнить о 25 тыс. сограждан, которые стали жертвами COVID-19. Градоначальник также призвал почтить память погибших и заметил, что американцы могут поддерживать семьи, которые потеряли своих родных из-за коронавируса.

Также он призвал жителей США отдать дань уважения тем, кто сделал все для спасения жизней людей.

Ранее избранный президент США Джо Байден во время своего выступления в Делавэре, во вторник, 29 декабря, заявил, что вакцинация от COVID-19 в США идет слишком медленно и улучшение обстановки с коронавирусной инфекцией может не быть до марта.

По данным портала Worldometer, на 31 декабря в США зафиксированы более 20,2 млн случаев COVID-19, свыше 351 тыс. человек умерли и более 12 млн пациентов выздоровели.