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РФПИ опроверг отказ Венгрии от вакцины центра Гамалеи «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Венгрия не отказывалась от закупки вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Об этом представитель фонда рассказал ТАСС в четверг, 31 декабря.

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По его словам, государство уже получило первую партию вакцины 28 декабря в размере 6 тыс. доз. В ближайшее время ему будет передана вторая партия лекарства. Предполагается, что это произойдет в период с января по март 2021 года. Также представитель фонда добавил, что РФПИ работает над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии, пишет «Федеральное агентство новостей» .

«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — подчеркнули представители фонда.

30 ноября представитель Еврокомиссии заявил о праве Венгрии как участницы Евросоюза начать применение на своей территории российской вакцины от коронавируса. Однако, по его словам, препарат не сможет циркулировать в других странах альянса. В то же время в ЕК отмечали, что одна из стран ЕС может закупить вакцину от COVID-19 без европейской сертификации в условиях чрезвычайной ситуации.

Первые образцы российского «Спутника V» поступили в Венгрию 19 ноября. Страна стала первой в ЕС, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал начало производства «Спутника V» в Венгрии в рамках международного партнерства.

В начале декабря российский Минздрав сообщил о прибытии венгерских специалистов в Россию для изучения этой вакцины.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила высокую заинтересованность венгерской стороны в российской вакцине.

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Минздрав объявил о ее запуске в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

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