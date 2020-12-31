РФПИ опроверг отказ Венгрии от вакцины центра Гамалеи «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Венгрия не отказывалась от закупки вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Об этом представитель фонда рассказал ТАСС в четверг, 31 декабря.

По его словам, государство уже получило первую партию вакцины 28 декабря в размере 6 тыс. доз. В ближайшее время ему будет передана вторая партия лекарства. Предполагается, что это произойдет в период с января по март 2021 года. Также представитель фонда добавил, что РФПИ работает над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии, пишет «Федеральное агентство новостей» .

«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — подчеркнули представители фонда.

30 ноября представитель Еврокомиссии заявил о праве Венгрии как участницы Евросоюза начать применение на своей территории российской вакцины от коронавируса. Однако, по его словам, препарат не сможет циркулировать в других странах альянса. В то же время в ЕК отмечали, что одна из стран ЕС может закупить вакцину от COVID-19 без европейской сертификации в условиях чрезвычайной ситуации.

Первые образцы российского «Спутника V» поступили в Венгрию 19 ноября. Страна стала первой в ЕС, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал начало производства «Спутника V» в Венгрии в рамках международного партнерства.

В начале декабря российский Минздрав сообщил о прибытии венгерских специалистов в Россию для изучения этой вакцины.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила высокую заинтересованность венгерской стороны в российской вакцине.

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Минздрав объявил о ее запуске в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.