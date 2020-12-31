Пресс-секретарь Зеленского рассказала о его личных качествах

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его искренним и терпеливым начальникам, а также рассказала о других личных качествах главы государства в интервью телеканалу ZIK в четверг, 31 декабря.

По ее словам, искренность является выдающейся чертой характера Зеленского. По ее словам, президент Украины всё делает «от сердца».

«У него нет неважного. Все, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости — это то, чему бы лично я хотела научиться», — рассказала Мендель.

Также она добавила, что иногда глава государства «ругает ее», но только в тех случаях, когда того заслуживает. Кроме того, Мендель отметила, что Зеленский прислушивается к ее мнению, когда она может отстоять свою позицию.

30 декабря сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют около 60% жителей страны, доверяют примерно 30%. Опрос был проведен методом личного интервью 17–23 декабря. Респондентами стали 1,2 тыс. человек со всей страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.