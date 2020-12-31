Прямой эфир
Мир
В Белоруссии начал действовать запрет на пластиковую посуду в общепите
Мир
Запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним ввели на Украине
Мир
Лукашенко призвал объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства
Спорт
Сборная Чехии по хоккею вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира
Мир
Власти Сент-Винсента и Гренадин начали эвакуацию жителей из-за проснувшегося вулкана
Общество
Путин поздравил россиян с Новым 2021 годом
Мир
Республиканцы в сенате вновь заблокировали выплату американцам $2 тыс.
Общество
Аэропорт Домодедово вновь заработал в штатном режиме

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о его личных качествах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его искренним и терпеливым начальникам, а также рассказала о других личных качествах главы государства в интервью телеканалу ZIK в четверг, 31 декабря.

По ее словам, искренность является выдающейся чертой характера Зеленского. По ее словам, президент Украины всё делает «от сердца».

«У него нет неважного. Все, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости — это то, чему бы лично я хотела научиться», — рассказала Мендель.

Также она добавила, что иногда глава государства «ругает ее», но только в тех случаях, когда того заслуживает. Кроме того, Мендель отметила, что Зеленский прислушивается к ее мнению, когда она может отстоять свою позицию.

30 декабря сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют около 60% жителей страны, доверяют примерно 30%. Опрос был проведен методом личного интервью 17–23 декабря. Респондентами стали 1,2 тыс. человек со всей страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020