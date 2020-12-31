Премьер Греции назвал вакцину от COVID-19 новогодним подарком

Вакцина от коронавируса стала новогодним подарком 2021 года и паспортом к лучшей жизни. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в новогоднем послании согражданам в четверг, 31 декабря.

В обращении политик также сказал, что вскоре позади останется год, полный беспрецедентных трудностей. К его началу государство преодолело экономический и социальный застой и двигалось вперед.

Однако, по его словам, началась пандемия COVID-19, которая «всё еще осаждает всю планету». Глава правительства отметил, что Греция выстояла.

Он напомнил, что сейчас Новый год празднуют по-другому: дома, с семьей, «закрыв дверь для вируса».

По его словам, количество случаев инфицирования уменьшается, но опасность может поджидать каждого.

«Вакцина против COVID — новогодний подарок 2021 года. И нашим ответным подарком станет ее всеобщее признание. Потому что это означает самозащиту, но также и солидарность с нашими близкими», — приводит газета Kathimerini слова премьера.

Мицотакис добавил, что ограничения будут сохраняться, пока их не начнут соблюдать все, а снимать их будут постепенно. Также он призвал всех поверить в вакцину.

«В конце концов, паспорт к лучшей жизни уже здесь: вакцина — это наш щит и эстафета здоровья, которую новый год получает от старого, который уходит», — сказал глава греческого правительства.

По его словам, по мере продвижения вакцинации коронавирус будет отступать. Он подчеркнул, что привился от этой инфекции «быстро, легко и безопасно», и призвал больше доверять медикам.

«Новый год обязательно будет годом свободы. В конце концов, это название национальной кампании (вакцинации), которая развивается для окончательного освобождения от COVID-19. Но это и суть празднования двух столетий нашей независимости», — сказал Мицотакис.

Греция в 2021 году празднует 200-летие начала освободительной революции.

Накануне в городе Аспропиргос к северу от Афин около 100 человек стали участниками беспорядков из-за продления жесткого карантина на фоне пандемии. Граждане, которые выступают против ограничений, собрались для проведения мирной демонстрации. Но в ходе акции некоторые ее участники бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

Правоохранители применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу.

С 7 декабря по 7 января в Греции действует карантин на фоне распространения коронавируса. Не работают школы, заведения общепита, суды, развлекательные учреждения и горнолыжные центры, ограничено проведение спортивных мероприятий.

По данным портала Worldometer на 31 декабря, в Греции зарегистрировано более 138 тыс. заболевших COVID-19. Погибли практически свыше 4,8 тыс. человек, выздоровели — около 10 тыс. пациентов.