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В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

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В Москве за прошедшие сутки скончался 71 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг, 31 декабря.

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Всего число летальных случаев в столице увеличилось до 11 280. Также сообщается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

31 декабря 2020 года сообщалось, что за последние 24 часа в России выявили 27 747 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (6566), Санкт-Петербурге (3758), Московской области (1487).

30 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова порекомендовала отказаться от употребления спиртных напитков на несколько дней при вакцинации от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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