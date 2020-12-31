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В Сургуте в ДТП пострадали Дед Мороз и Снегурочка

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В Сургуте в результате ДТП пострадали пять человек, среди которых Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщает телекомпания «СургутИнформ-ТВ» в четверг, 31 декабря.

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Согласно предварительной информации, среди пострадавших также есть один ребенок.

Телеканал «Сургут 24» уточняет, что пострадавших доставили в травматологическую больницу города, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По некоторым данным, Дед Мороз попал в реанимацию.

Авария произошла на перекрестке улицы Нефтяников и проспекта Набережного в районе 18 часов по местному времени (16 часов мск) 31 декабря.

Согласно предварительной информации, мужчина в костюме Деда Мороза находился в автомобиле LADA Granta, который двигался со стороны улицы Республики. При повороте налево он не учел, что встречный поток в это время также движется, в результате чего в него врезался Volkswagen Tiguan.

Обе машины получили серьезные механические повреждения.

По факту случившегося начато разбирательство.

Накануне в городе Тетюши в Татарстане на улице Свердлова столкнулись две иномарки, Hyundai и Chevrolet. От удара корейский автомобиль развернуло поперек дороги, а другая машина вылетела на обочину.

Пострадали двое молодых людей и девушка-подросток, их доставили в больницу.

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