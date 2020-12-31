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Во Внуково заявили о штатной работе аэропорта

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Столичный аэропорт Внуково работает штатно в условиях ледяного дождя, а также принимает рейсы, которые изначально направлялись в Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани в пятницу, 31 декабря.

«Аэропорт Внуково работает в штатном режиме несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе: ледяной дождь. Отмены рейсов по метеоусловиям во Внуково нет. Кроме того, аэропорт Внуково используется в качестве запасного для рейсов из Домодедово», — указали в пресс-службе.

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К 13:00 мск Внуково обслужил 15 рейсов из Домодедово.

Отмечается, что с 08:45 до 14:00 мск из Домодедово вылетели 52 рейса. Еще 43 рейса на 14:30 мск ожидали вылета. Всего до конца дня авиагавань собиралась обслужить 217 рейсов на вылет.

Ранее в четверг в Домодедово заявили, что из-за последствий ледяного дождя в Московском регионе с 06:35 до 07:45 в аэропорту были временно ограничены полеты. На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов пришлось почистить ВПП и обработать ее реагентами.

Ситуация привела к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из Домодедово и других авиаузлов. Позднее стало известно, что в трех столичных аэропортах в общей сложности задержали и отменили около 160 рейсов.

Накануне объявили «желтый» уровень погодной опасности в праздничную новогоднюю ночь в столичном регионе. На следующий день предупреждение продлили в Подмосковье до 2 января.

В среду в здании Домодедово из-за задержки рейсов собралась толпа пассажиров. В пресс-службе аэропорта сообщили, что 29 и 30 декабря — традиционно пиковые дни в преддверии новогодних каникул, в которые вылетает больше всего пассажиров.

В четверг Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками рейсов 30 и 31 декабря.

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