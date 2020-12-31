Сербия выдала разрешение на применение вакцины от COVID-19 «Спутник V»

Сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в четверг, 31 декабря, представитель фармрегулятора Павле Делич.

Он заявил, что вакцина соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность, передает агентство Tanjug.

Отмечается, что разрешение выдано на ввоз 2,4 тыс. доз российской вакцины.

Накануне госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что применение вакцины «Спутник V» в Сербии ожидается после Нового года.

Президент Сербии Александр Вучич 20 декабря заявил, что в стране рассматривают возможность совместного производства «Спутника V».

В середине декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Сербия подтвердили намерение развивать сотрудничество для борьбы с коронавирусом. Специалисты двух стран находятся в контакте по поводу разработок и производства вакцины от COVID-19.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи.