Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского

Правительство РФ присвоило безымянному острову Большой Курильской гряды в Сахалинской области имя маршала Александра Василевского. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в четверг, 31 декабря, на сайте правительства.

«Для увековечения памяти героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза А.М. Василевского присвоить наименование «Маршала Василевского»... безымянному острову, входящему в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) Сахалинской области», — говорится в документе.

Данное решение приняли после предложения Сахалинской областной думы.

30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов нет.

В июне сахалинские депутаты предложили построить мост на Сахалин. По их словам, из-за проблем с доставкой грузов на остров на Сахалине жизнь значительно дороже, чем в соседних регионах Дальневосточного федерального округа. Сахалинская область полностью расположена на островах.

В ноябре 2019 года глава РЖД Олег Белозеров рассказал журналистам о высокой степени готовности проекта моста на Сахалин.

В июле 2018 года министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что основная часть строительства транспортного перехода, который соединит Сахалин с материковой частью России, будет профинансирована за счет компании РЖД.