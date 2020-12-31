Новый кабмин Йемена собрался на первое заседание после теракта

Новое правительство Йемена во главе с премьер-министром Маином Абдель Маликом провело 31 декабря первое заседание, несмотря на попытку покушения на членов кабмина, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Правительство Йемена провело свою первую встречу <…> на следующий день после смертельной бомбардировки аэропорта Адена, в результате которой были убиты и ранены десятки человек <…> правительство Йемена обязалось работать над восстановлением стабильности в стране», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, озвученной Маликом, мятежники-хуситы совершили обстрел аэропорта Адена. В то же время, по сведениям разведки, подготовкой атаки занимались специалисты из Ирана.

Взрыв в аэропорту Адена произошел 30 декабря в момент прибытия нового правительства. 25 человек погибли, 110 получили ранения. Кроме того, в тот же день взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик Адене, где находятся члены нового правительства Йемена.

В МИД России отметили, что Москва осуждает взрывы в аэропорту Адена, подчеркнув необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования военно-политического кризиса в Йемене.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок осудил удар по аэропорту Адена, в результате которого в числе прочих погиб сотрудник Международного комитета Красного Креста.

Новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятежниками-хуситами. В декабре президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новый состав из 24 министров.