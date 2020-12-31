Рогозин назвал вероятные причины появления трещины на МКС

Трещина в служебном модуле российского сегмента Международной космической станции (МКС) могла возникнуть из-за воздействия микрометеоритов или может иметь технологические причины. Такое мнение выразил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24» в четверг, 31 декабря.

По его словам, на МКС действительно были обнаружены «определенные воздействия на оболочку в некоторых местах».

«Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие, то есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите... это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают, это немудрено», — сказал Рогозин.

В целом ситуацию с трещиной на космической станции он назвал «мухой, раздутой из слона» паникерами, которых в России, по его словам, много.

Глава «Роскосмоса» также назвал чушью опубликованную 19 декабря в СМИ информацию о том, что трещина в российском модуле МКС появилась из-за «неаккуратного перемещения» робота «Федора».

«Это вообще какая-то чушь. Бедный «Федор», в чем его только не обвиняли», — посетовал Рогозин.

Он подчеркнул, что станция немолодая и работает выше ресурса. За ее техническим состоянием «внимательно следят» и она должна «легко дожить до 2024 года», а, возможно, и до 2028 года.

По его словам, на станции имеется огромное количество стыков, шлюзов, приборов, которые выходят наружу. «Естественно, бывают какие-то сбои. Это как большая квартира», — сказал он.

29 декабря Рогозин называл возможной причиной утечки воздуха и падения давления внутри космической станции приборы на американском сегменте.

19 декабря стало известно, что на МКС обнаружилась утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Ситуация осложнялась тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу.

Гендиректор «Роскосмоса» пообещал устранить проблемы на орбитальной станции.

Однако по данным на 27 декабря, утечка воздуха продолжалась.

Андроид «Федор» отправился к МКС 22 августа 2019 года на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль с роботом на борту отчалил от Международной космической станции вечером 6 сентября. Он вернулся на Землю 7 сентября.