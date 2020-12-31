Игрока «Манчестер Юнайтед» Кавани дисквалифицировали за расизм

Форварда английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани дисквалифицировали на три матча и оштрафовали на £100 тыс. за публикацию в соцсетях комментария расистского характера. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

Уругвайский нападающий признал свою вину. Кроме того, он пройдет очное обучение.

29 ноября Кавани после матча 10-го тура Английской премьер-лиги против команды «Саутгемптон» (3:2) на своей странице в Instagram в ответ на поздравление с победой написал Gracias negrito («Спасибо, черный»). Позднее пост был удален из аккаунта.

30 ноября Кавани извинился за расистский комментарий в Сети. На сайте команды 33-летний форвард объяснил, что никого не хотел обидеть, а фраза планировалась как «ласковое приветствие по отношению к другу».

«Меньше всего мне хотелось кого-то обидеть. Я полностью против расизма и удалил это сообщение, как только мне объяснили, что оно может быть истолковано по-разному. Я хотел бы искренне извиниться за это», — заявил футболист.

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» при этом отметила, что в клубе всем ясно, что у Кавани не было никакого злого умысла. По словам самого Кавани, термин «негрито» используется в Латинской Америке при выражении симпатии.

Эдинсон Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, в которых забил три гола.