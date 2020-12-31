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В аэропортах Москвы было отменено и задержано более 150 рейсов

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В столичных аэропортах в четверг з-за ледяного дождя задержали или отменили 158 авиарейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания» в четверг, 31 декабря.

Дело рук улетающих: в аэропортах и самолетах нашли нарушения санитарных норм
Среди самых распространенных — отсутствие масок и перчаток у пассажиров и несоблюдение социальной дистанции

Так, во Внуково задерживали 13 рейсов и отменяли два, в Домодедово — 87 и три соответственно, а в Шереметьево — пять и 48.

По данным сервиса на 18:54, во Внуково задержано 10 рейсов, отменено — два. В Домодедово задержано 60 рейсов, в Шереметьево — задержано два рейса и отменено 53.

Ранее в четверг сообщалось, что в Домодедово задержали и отменили 80 рейсов из-за ледяного дождя.

Накануне стало известно, что в праздничную новогоднюю ночь в московском регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с возможной изморозью, переходящей в гололедицу. 31 декабря этот уровень погодной опасности продлили в Подмосковье до 2 января.

В среду в здании Домодедово из-за задержки рейсов образовалась толпа пассажиров. В пресс-службе воздушной гавани отмечали, что 29 и 30 декабря — традиционно пиковые дни в преддверии новогодних каникул, в которые вылетает больше всего пассажиров.

В четверг Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с отменами и задержками авиарейсов в аэропортах столичного региона 30 и 31 декабря.

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