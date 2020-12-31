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1 января ViP Premiere покажет фильм «Тролли. Мировой тур»

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Продолжение популярного мультфильма 2016 года про веселых разноцветных существ стало одним из ярчайших событий в мире анимации в 2020-м. Впервые на малых экранах страны новую музыкальную анимационную комедию можно будет увидеть 1 января благодаря телеканалу ViP Premiere, сделавшему настоящий новогодний подарок всем зрителям старше шести лет.

Знакомые нам по первому фильму поп-тролли вдруг узнают, что музыкальный мир гораздо разнообразнее: есть масса других жанров, и у каждого — своя армия поклонников. Электронная музыка, академическая классика, фанк, кантри и так далее, концерты и хип-хоп-баттлы: расширение музыкального кругозора сулит новые знакомства и веселье.

Но суровая и брутальная королева фанатов тяжелой музыки планирует искоренить все жанры, кроме хард-рока. По ее мнению, хард-роковой энергии с лихвой хватит всем слушателям, а прочая музыка попросту никому не нужна. Но, конечно, с ней согласны далеко не все.

Небезызвестные Розочка и Цветан, а также их новые друзья из других племен объединяются в новом путешествии, чтобы помешать коварной Рокс и не плясать под ее дудку всю жизнь.

Режиссером вновь выступил Уолт Дорн, работавший над первым фильмом, а также делавший мультики по вселенной Шрека и популярного мультсериала «Губка Боб квадратные штаны». На этот раз к нему присоединился Дэвид П. Смит, в чьей фильмографии есть, в частности, мультфильм про знаменитую семейку Флинстоунов из Каменного века.

Большую команду сценаристов возглавили Джонатан Айбел и Гленн Бергер, которых мы знаем по первому фильму, сериям анимационных картин «Кунг-Фу Панда» и «Элвин и бурундуки», фильмам «Монстр-траки» и «Губка Боб в бегах», мультсериалу «Царь горы» и другим заметным проектам.

Дублированную российскую версию продолжения сказочного хита озвучили любимые многими российские артисты: певец и победитель «Евровидения» Дима Билан, его коллега Полина Гагарина, также представлявшая нашу страну на «Евровидении», комик и шоумен Михаил Галустян, актеры Антон Эльдаров («Склифосовский», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Рождество кота Боба»), Виктория Дайнеко («Ральф против интернета», «Рапунцель: Запутанная история»), Денис Ясик («Селфи», «ДМБ», «Король Лев», «Кролик Питер»).

За новыми приключениями весёлых музыкальных друзей на экранах своих телевизоров 1 января в 16:20 можно будет увидеть только на телеканале ViP Premiere.

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