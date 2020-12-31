Ювелиры просят отложить обязательную маркировку изделий

Ювелиры просят отложить на год обязательную маркировку изделий. По мнению специалистов, нововведение может привести к остановке оборота продукции. Переход к маркировке чреват существенными убытками отрасли, сообщает телеканал «Известия». Ювелиры предлагают запустить другую систему отслеживания. Маркировать хотят не ювелирные изделия, а бирки. Введение спецзнаков направлено на защиту покупателей от подделок. Маркировка позволит эффективнее выявлять нарушителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.