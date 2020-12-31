Прямой эфир
Общество
Во Внуково заявили о штатной работе аэропорта
Мир
Сербия выдала разрешение на применение вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Общество
Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского
Мир
Два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Бразилии
Наука
В России собрали макет космического корабля «Орел» для статических испытаний
Мир
В Китае заявили о планах наращивать военное сотрудничество с Россией
Общество
Заподозренного во взятках на 18 млн рублей прокурора отправили под домашний арест
Общество
Путин назвал Россию одной большой семьей

Ювелиры просят отложить обязательную маркировку изделий

0
Выделить главное
вкл
выкл

Ювелиры просят отложить на год обязательную маркировку изделий. По мнению специалистов, нововведение может привести к остановке оборота продукции. Переход к маркировке чреват существенными убытками отрасли, сообщает телеканал «Известия». Ювелиры предлагают запустить другую систему отслеживания. Маркировать хотят не ювелирные изделия, а бирки. Введение спецзнаков направлено на защиту покупателей от подделок. Маркировка позволит эффективнее выявлять нарушителей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020