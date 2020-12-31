Заподозренного во взятках на 18 млн рублей прокурора отправили под домашний арест

Суд в Саратове поместил под домашний арест прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, задержанного по подозрению в получении взяток, сообщило 31 декабря областное управление СК РФ.

«Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 28 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с ноября 2013 года по февраль 2018 года Пригаров работал в должности первого заместителя прокурора города Саратова, а с февраля 2018 года был назначен прокурором Кировского района города Саратова.

В период с декабря 2017 года по декабрь 2020 года он получил от представителя коммерческой организации, специализирующейся на оказании ритуальных услуг, взятки, общий размер составил не менее 18 млн рублей.

Уточняется, что незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России и прокуратуры Саратовской области, по статье УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Пригарову грозит до 15 лет заключения.

Накануне стало известно, что по делу о покушении на получение взятки арестовали главу отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы. Размер взятки составлял 1,1 млн рублей. Подозреваемый отправил посредника в компанию для получения денег, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.