Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов проводят в Пскове

Администрация Пскова и Псковская Лента Новостей проводят голосование за участников конкурса предпринимателей на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории.

С 1 по 25 декабря были выбраны самые красивые заявки от предпринимателей по трем номинациям. Конкурсная комиссия отобрала по девять объектов в каждой из них.

Кроме того, Торгово-промышленная палата Псковской области решила отдельно отметить новогодние украшения, которые по тем или иным причинам не были отобраны конкурсной комиссией.