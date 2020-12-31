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Конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов проводят в Пскове

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Администрация Пскова и Псковская Лента Новостей проводят голосование за участников конкурса предпринимателей на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории.

С 1 по 25 декабря были выбраны самые красивые заявки от предпринимателей по трем номинациям. Конкурсная комиссия отобрала по девять объектов в каждой из них.

Кроме того, Торгово-промышленная палата Псковской области решила отдельно отметить новогодние украшения, которые по тем или иным причинам не были отобраны конкурсной комиссией.

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