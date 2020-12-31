В Минэкономразвития назвали главную причину ускорения инфляции

Главной причиной ускорения инфляции в России в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, эффект переноса валютного курса будет исчерпан в первом квартале 2021 года. Об этом в четверг, 31 декабря, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Основной вклад в ускорение инфляции в 2020 году внесло произошедшее ослабление валютного курса — по оценке, около 1,5 процентного пункта (из 2,5 процентного пункта увеличения годовой инфляции в декабре по сравнению с январем)», — приводятся слова Крючковой в сообщении ведомства.

Она добавила, что инфляция ускорилась в 2020 году из-за роста цен на сельхозпродукцию на мировых рынках. Кроме того, на инфляцию повлиял более низкий по сравнению с 2019 годом урожай в России по некоторым сельскохозяйственным культурам.

Крючкова подчеркнула, что правительство приняло меры по ограничению роста стоимости продуктов оказались эффективными.

«За последние две недели декабря пошли вниз цены на подсолнечное масло и сахар. Вместе с тем Минэкономразвития совместно с ответственными ведомствами продолжает оперативный мониторинг цен на потребительском рынке по всей производственной цепочке», — добавила Крючкова.

Если появится риск увеличения цен, будут приниматься соответствующие меры.

18 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России в первом квартале 2021 года составит около 5% и вернется к 4% в середине года. Она добавила, что регулятор считает преждевременным уточнение среднесрочного прогноза по инфляции — нужно дополнительно оценить «действие разнонаправленных факторов, влияющих на динамику цен».