Экс-собственника полуразрушенного хлебозавода оштрафовали в Воронеже

Суд в Воронеже оштрафовал на 750 тыс. рублей бывшего собственника полуразрушенного хлебозавода в центре города АО «Хлебозавод № 1» Русской продовольственной компании Валерия Чешинского.

Штраф компания получила в результате совершения административного правонарушения, квалифицированного ч. 3 ст. 7.13 КоАП («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»). Речь идет о сносе Хлебозавода № 1 на Фридриха Энгельса, 89, передает ИА «Абирег».

14 января Ленинский райсуд рассмотрит аналогичное дело, но уже в отношении нового собственника ООО СЗ «Выбор-Север», который выкупил активы Хлебозавода № 1 почти за 200 млн рублей.