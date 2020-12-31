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Путин назвал Россию одной большой семьей

Путин назвал Россию одной большой семьей

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Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам страны 31 декабря назвал страну одной большой семьей.

Глава государства призвал «в эти мгновения помечтать о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости» для всех и для всей страны.

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«Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», — приводит слова Путина телеканал «Вести».

Новогоднее обращение президента уже увидели жители восточной части государства.

Путин поблагодарил россиян за сполоченность, благодаря которой страна с достоинством прошла тяжелый уходящий год. Он отметил, что в прошлом году никто не мог представить, через какие испытания придется пройти.

В то же время политик указал, что 2020-й был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества, а также с осознанием того, как много значат настоящие отношения между людьми, дружба и доверие.

Президент напомнил, что эпидемия коронавируса пока не отступила, борьба с ней не прекращается и многие медики проведут праздничную ночь на дежурстве.

«Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания», — сказал Путин.

Накануне российский президент поздравил мировых лидеров с Новым годом и предстоящим Рождеством.

В начале декабря в Креме рассказали, что глава российского государства встретит Новый год с родными и близкими, как делает это ежегодно. Говоря о том, будет ли он отдыхать на новогодних каникулах после тяжелого года, представитель Кремля подчеркнул, что полноценно президент никогда не отдыхает, но может «как-то дух перевести».

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