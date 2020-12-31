Попавшую в капкан собаку спасли в Саратовской области

В Балакове Саратовской области спасатели вновь пришли на помощь собаке. Об этом информирует региональная служба спасения.

Очевидец заметил попавшего в капкан пса в районе Линево. Самостоятельно выбраться животное не могло. Спасатели при помощи инструмента освободили лапу, и собака смогла убежать. Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», был разбит капкан, предположительно, поставленный на лис.

Напомним, служба ветеринарии Иркутской области оказала помощь пострадавшим животным питомника К-9, где ночью 28 декабря случился пожар. Специалисты провели осмотр 10 наиболее пострадавших собак. По заявлению ветеринарных врачей, в основном псы пострадали от отравления угарным газом.