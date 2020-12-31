Прямой эфир
Общество
Во Внуково заявили о штатной работе аэропорта
Мир
Сербия выдала разрешение на применение вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Общество
Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского
Мир
Два случая заболевания новым штаммом COVID-19 выявили в Бразилии
Наука
В России собрали макет космического корабля «Орел» для статических испытаний
Мир
В Китае заявили о планах наращивать военное сотрудничество с Россией
Общество
Заподозренного во взятках на 18 млн рублей прокурора отправили под домашний арест
Общество
Путин назвал Россию одной большой семьей

Попавшую в капкан собаку спасли в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Балакове Саратовской области спасатели вновь пришли на помощь собаке. Об этом информирует региональная служба спасения.

Очевидец заметил попавшего в капкан пса в районе Линево. Самостоятельно выбраться животное не могло. Спасатели при помощи инструмента освободили лапу, и собака смогла убежать. Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», был разбит капкан, предположительно, поставленный на лис.

Напомним, служба ветеринарии Иркутской области оказала помощь пострадавшим животным питомника К-9, где ночью 28 декабря случился пожар. Специалисты провели осмотр 10 наиболее пострадавших собак. По заявлению ветеринарных врачей, в основном псы пострадали от отравления угарным газом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020