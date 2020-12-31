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РФПИ назвал фейком данные об отказе Венгрии от вакцины «Спутник V»

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Информация о том, что Венгрия решила не заказывать у России вакцину от коронавируса «Спутник V» является «еще одним примером fake news». Об этом в четверг, 31 декабря, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«К сожалению, сегодняшняя статья Reuters о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину «Спутник V», является еще одним примером fake news в уважаемом СМИ», — говорится в заявлении РФПИ.

28 декабря Венгрия получила 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 из России. Представители фонда отметили, что «готовы полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе–марте 2021 года».

«РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — подчеркнули представители фонда.

30 ноября представитель Еврокомиссии заявил о праве Венгрии как участницы Евросоюза начать применение на своей территории российской вакцины от коронавируса. Однако, по его словам, препарат не сможет циркулировать в других странах альянса. В то же время в ЕК отмечали, что одна из стран ЕС может закупить вакцину от COVID-19 без европейской сертификации в условиях чрезвычайной ситуации.

Первые образцы российского «Спутника V» поступили в Венгрию 19 ноября. Страна стала первой в ЕС, получившей эту вакцину для клинических исследований. Доставку образцов организовали при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

24 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал начало производства «Спутника V» в Венгрии в рамках международного партнерства.

В начале декабря российский Минздрав сообщил о прибытии венгерских специалистов в Россию для изучения этой вакцины.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила высокую заинтересованность венгерской стороны в российской вакцине.

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Минздрав объявил о ее запуске в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

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