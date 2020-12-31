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Ретротрамваи появятся в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге планируется запустить трамваи, стилизованные под те, что ездили по городу много лет назад. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

«Внешне он сделан похожим на вагончики из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сиденья, — все придумано со вкусом», — написал Куйвашев. Трамвай является разработкой АО «Уралтрансмаш» и сделан на основе модели 71-415. При производстве использовались самые передовые технологии. Куйвашев подчеркнул, что трамвай может стать одной из визитных карточек города. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее на улицы Санкт-Петербурга вышел украшенный новогодний «волшебный» трамвай в стиле ретро. Проехать на нем можно будет по Центральному району. В общей сложности создано три таких ретро-вагона. Они украшены праздничной сине-золотой подсветкой и напоминают ленинградские вагоны «Стиляга» ЛМ-57.

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