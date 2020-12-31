В Роспотребнадзоре посоветовали готовить майонез для салатов самостоятельно

Для снижения калорийности новогодних салатов россиянам посоветовали готовить майонез самостоятельно. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в домашних условиях майонез готовят из яичного желтка, оливкового или подсолнечного масла, уксуса, горчицы, соли и некоторых пряностей. Как отметили в Роспотребнадзоре, такой майонез «станет источником пользы и настоящего вкуса».

Также эксперты дали советы по выбору майонеза в магазине. В продукте не должно быть много комков и пузырьков воздуха. Срок хранения майонеза не должен превышать 30–45 суток в закрытой упаковке при температуре не выше +10 градусов, а также не больше 90-120 дней при температуре хранения от +10 градусов до +18 градусов, пишет RT.

После вскрытия магазинной продукции желательно использовать ее в течение недели.

28 декабря сообщалось, что диетологи назвали мифом вред майонеза для здоровья в новогодних салатах. Как рассказала диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, майонез делается на основе растительного масла и яичного порошка, а сахар в нем почти не присутствует. Она уточнила, что если майонез качественный, то его можно сравнить с растительным маслом.