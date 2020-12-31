Украинский депутат надел шапку с советской звездой и призвал арестовать его

Депутат Верховной рады Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал на своей странице в Facebook 31 декабря фото в шапке-ушанке с советской звездой, внутри которой серп и молот, и призвал его арестовать.

«Нацист, арестуй меня! С этой звездой мой дед резал глотки фашистам!» — говорится в подписи к фотографии.

Таким образом народный депутат отреагировал на возбужденное уголовное дело против 19-летнего украинца, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом. Молодой человек находился в кафе, когда в полицию поступило сообщение о том, что на нем головной убор с советской символикой.

В конце августа украинские пограничники задержали на границе с Россией женщину, перевозившую георгиевские ленточки, значки «9 Мая» и ленты с российским триколором, пишет «Газета.ру».

В октябре 2019 года суд в Кривом Роге признал местного жителя виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» за ношение футболки с гербом СССР.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Закон предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.