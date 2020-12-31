Новогодние трамваи запустили в Липецке

В Липецке праздничные вагоны появились на двух трамваях маршрутов № 2 и № 5 — их украсили поздравительными надписями, наклейками в виде снежинок, елочек, ангелочков и снеговиков.

«Пока мы планируем, что праздничные трамваи будут создавать новогоднее настроение липчанам до 11 января, если за время эксплуатации наклейки не испортятся, будем рассматривать возможность сохранения украшений до конца месяца», — сообщили в городском департаменте транспорта.

Пассажиров ждут записанные поздравления с наступающим Новым годом, передает GOROD48. 7 января на одном из вагонов установят специальное оборудование, которое будет транслировать праздничные песни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил в столице традиционный новогодний транспорт, который отправился от Северного речного вокзала 25 декабря. По словам градоначальника, транспорт работает в штатном режиме, несмотря на распространение коронавируса. Собянин напомнил, что власти не закрывали метрополитен и не сокращали число автобусов. Кроме того, специалисты продолжали открывать новые линии и маршруты и обновлять транспортную инфраструктуру.