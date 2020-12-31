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Мошенники активизировались в Оренбургской области

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В Оренбургской области полиция призывает жителей на новогодних каникулах быть бдительнее и тщательно перепроверять информацию при перечислении денежных средств. На днях жертвой мошенников стала женщина, которая решила купить билеты по маршруту Салават–Оренбург.

Дорожные документы женщина оформляла при помощи мобильного приложения. На связь с будущей путешественницей вышел якобы водитель, попросивший оплатить бронь. Женщина прошла по ссылке, направленной в сообщении, затем внесла в поля для заполнения реквизиты карты и для оплаты ввела пароль из SMS. С карты списались 5150 рублей. Позже «водитель» пропал, а ссылка на сайте оказалась неактивной, передает РИА «Оренбуржье». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее жительница Москвы стала жертвой мошенников и «черных риелторов», пенсионерка передала им 12 млн рублей. Потерпевшая 28 декабря обратилась с заявлением в отделение полиции по Пресненскому району Москвы. Как уточнил источник, уроженка Подмосковья рассказала, что в период с октября по ноябрь текущего года неизвестные ей лица путем угроз жизни завладели ее средствами.

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