Грузчики устроили поножовщину в Домодедово

Несколько грузчиков одного из сетевых магазинов устроили поножовщину в ходе совместного распития алкоголя в городе Домодедово. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, ЧП произошло накануне. Трое грузчиков распивали спиртные напитки, когда около полудня между ними вспыхнул конфликт и один из грузчиков напал на своих коллег с ножом, причинив им по несколько ранений.

Пострадавших госпитализировали в Домодедовскую ЦГБ. Как рассказал источник, пострадала 40-летняя женщина, у которой диагностировали два-три колотых ранения брюшной полости, а также 41-летний мужчина — у него зафиксировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

Правоохранители уже задержали 27-летнего ранее судимого подозреваемого в нападении. Он был судим по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

В тот же день в Санкт-Петербурге 14-летний подросток ударил сверстника ножом в спину из-за снежка. Пострадавший самостоятельно сумел добраться до подстанции скорой помощи, находящейся неподалеку, где ему оказали медицинскую помощь. Позднее его госпитализировали. По словам бабушки пострадавшего, подростку потребовалась операция, которая длилась 2,5 часа. Легкое и сердце ребенка не были задеты, но он потерял много крови.