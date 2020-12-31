В Гвинее члены правительства привились вакциной «Спутник V»

Группа высших должностных лиц Гвинеи привилась от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщило в четверг, 31 декабря, агентство Associated Press.

«Эта новая вакцина [«Спутник V»] является сильным сигналом, который отражает волю президента нашей страны, чтобы все гвинейцы были здоровы», — заявил после вакцинации министр местной администрации и децентрализации Бурема Конде.

Министр обороны Мохамед Диане был первым, кто получил вакцину. Накануне по национальному телевидению показали, как ему делали прививку.

Кроме того, прививки сделали специальный советник президента, министр промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель однопалатного парламента Гвинеи Амаду Дамаро Камара.

Накануне власти Гвинеи сообщили, что получили 60 доз российской вакцины для экспериментального использования.

Кроме того, 30 декабря стало известно, что 5,2 млн доз российской вакцины «Спутник V» приобрела Боливия. Первая партия — 6 тыс. доз — поступит в январе 2021 года, оставшаяся часть придет с конца марта по апрель.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Ее создали специалисты Центра имени Гамалеи.

По данным портала Worldometer на 31 декабря, в Гвинее зафиксировано 13,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 13,1 тыс. человек выздоровели, 81 пациент скончался.