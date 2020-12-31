Лыжероллерную трассу построят в Самарской области

Управление капитального строительства Самарской области объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который за 268,7 млн рублей спроектирует и построит лыжероллерную трассу в Волжском районе. Согласно сметной документации, 148,4 млн рублей из этой суммы составят средства федерального бюджета.

В 2021 году планируется освоить 172,6 млн рублей, в 2022-м — оставшиеся 96,1 млн рублей. В графике работ отмечается, что старт строительства запланирован на май будущего года, а окончание — на октябрь 2022 года, передает НИА «Самара».

В перечне работ значатся вертикальная планировка и земельные работы, возведение трассы, а также благоустройство.