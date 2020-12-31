Онищенко предложил внести изменения в УК из-за блогеров

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения для урегулирования опасной деятельности блогеров. Об этом 31 декабря пишет URA.RU.

Онищенко подчеркнул, что интернет-деятелей, распространяющих опасный для детей контент, надо запрещать.

«Такие вещи — с ними мириться нельзя, когда влияют на детей. Почему мы должны мириться, когда блогеры этим занимаются? Надо давать оценку. Или законами, или подзаконными актами подводить под какую-то статью в УК», — отметил он.

Онищенко предложил рассмотреть для этого статью о «склонении к противоправным действиям», а если она не подойдет — вносить изменения в законодательство.

Ректор областного института развития образования Светлана Тренихина, в свою очередь, выразила мнение, что работать прежде всего нужно с самими детьми, а не с блогерами.

Она подчеркнула, что главное — разговаривать с детьми в семьях и образовательных организациях, чтоб заполнять «вакуумы» «ценным и значимым». При этом умение выстраивать свое время очень полезно для будущей взрослой жизни, и чем раньше дети научатся иерархии, тем эффективнее они будут потом, добавила специалист.

Ранее «Известия» писали о ряде скандалов, связанных с жестоким поведением блогеров.

Так, стример под ником Mellstroy (Андрей Бурим) разбил лицо блогеру Алене Ефремовой во время прямого эфира на своем YouTube-канале. Недовольный высказыванием коллеги по эфиру блогер схватил девушку и несколько раз ударил ее головой об стол. Позднее модель опубликовала в своем Instagram фото и видео изувеченного лица.

В отношении Бурима возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Во время другого стрима блогера Reeflay скончалась беременная женщина. Он не стал прерывать трансляцию и пытался разобраться в происходящем на глазах подписчиков.

Не обнаружив биения сердца, мужчина вызвал врачей и полицейских. Он плакал, извинялся перед подругой и говорил, что виноват в случившемся.

Ввести уголовное наказание за трансляцию в Сети стримов с демонстрацией насилия предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его мнению, сейчас статья, предусматривающая уголовную ответственность за трансляцию треш-стримов отсутствует, хотя в УК РФ и существует несколько статей, косвенно относящихся к данной теме.