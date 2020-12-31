Гринь освобожден от должности заместителя генпрокурора

Виктор Гринь освобожден от должности заместителя генерального прокурора России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации в четверг, 31 декабря.

«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — отмечается в документе.

Гринь был назначен замгенпрокурора России в 2006 году. До этого занимал должности прокурора Читинской области и Красноярского края.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся. Имеет государственные и ведомственные награды. Является государственным советником юстиции первого класса.

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