Гринь освобожден от должности заместителя генпрокурора
Виктор Гринь освобожден от должности заместителя генерального прокурора России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации в четверг, 31 декабря.
«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — отмечается в документе.
Гринь был назначен замгенпрокурора России в 2006 году. До этого занимал должности прокурора Читинской области и Красноярского края.
За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся. Имеет государственные и ведомственные награды. Является государственным советником юстиции первого класса.
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