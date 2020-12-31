Спустившемуся на рельсы в метро мужчине грозит штраф в 1 млн рублей

Мужчине, спустившемуся на рельсы станции «Косино» в московском метро, грозит штраф в 1 млн рублей, сообщил столичный департамент транспорта 31 декабря.

«Вчера на станции «Косино» мужчина слез на рельсы, и всё могло закончиться печально, но наш машинист Олег Рочагов из электродепо Руднево молниеносно среагировал, остановил состав и помог человеку подняться на платформу», — говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

На опубликованном видео пассажир спустился на рельсы и сел на корточки в ожидании приближающегося поезда.

По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы изучим все детали дела, и если его вина подтвердится, будем требовать компенсации ущерба — около 1 млн рублей», — прокомментировали в ведомстве.

Нарушителя забрали сотрудники полиции, а машиниста поезда наградят премией, добавили в департаменте.

Ранее 31 декабря стало известно о драке на станции «Строгино» Московского метрополитена между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Конфликт произошел прямо на платформе станции за несколько секунд до прибытия поезда.

Правоохранители предотвратили возможную трагедию.

Двое участников потасовки задержаны, остальным удалось скрыться.