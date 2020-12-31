Жителей Чехии призвали не выходить на улицу в новогоднюю ночь из-за COVID-19

Жителям чешских городов не стоит покидать свои дома в новогоднюю ночь. Об этом заявил в четверг, 31 декабря, пресс-секретарь полиции республики Ондрей Моравчик.

«Людям нечего делать на улице в полночь. Действует запрет на выход из жилых помещений с 21:00 до 05:00 (с 23:00 до 07:00 мск)», — приводит ТАСС его слова.

Максимальная сумма штрафа для физических лиц, нарушивших данное предписание, составляет около €1,9 тыс., для юридических — примерно €115 тыс.

Правительство Чехии с 27 декабря ввело в стране комендантский час. Чрезвычайное положение в стране действует до 22 января. Власти страны решили усилить санитарно-ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.

В октябре власти Чехии ограничили передвижение граждан по республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В начале сентября в Чехии возобновился обязательный масочный режим в общественных местах. Граждане должны носить маски в магазинах, торговых центрах и почтовых отделениях, надевать их на массовые мероприятия, независимо от количества участников.

По данным Worldometer на 31 декабря, в Чехии зафиксировано 718,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, 592,5 тыс. пациентов выздоровели, 11,5 тыс. человек скончались.