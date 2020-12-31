Прямой эфир
Мир
Жителей Чехии призвали не выходить на улицу в новогоднюю ночь из-за COVID-19
Мир
Лукашенко заявил о возможной демографической катастрофе в Белоруссии
Общество
Мишустин продлил до 31 марта временные правила регистрации безработных
Общество
Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год
Мир
Умер французский актер и режиссер Робер Оссейн
Общество
Путин заявил о достойном прохождении трудного 2020 года
Мир
Санду назначила врио премьер-министра Молдавии
Мир
Зеленский призвал украинцев покупать газ у «Нафтогаза»
Сюжет:

Жителей Чехии призвали не выходить на улицу в новогоднюю ночь из-за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям чешских городов не стоит покидать свои дома в новогоднюю ночь. Об этом заявил в четверг, 31 декабря, пресс-секретарь полиции республики Ондрей Моравчик.

Праздничный стоп: как в Европе встретят Новый год
Ограничения в большинстве стран ЕС продлятся до конца каникул

«Людям нечего делать на улице в полночь. Действует запрет на выход из жилых помещений с 21:00 до 05:00 (с 23:00 до 07:00 мск)», — приводит ТАСС его слова.

Максимальная сумма штрафа для физических лиц, нарушивших данное предписание, составляет около €1,9 тыс., для юридических — примерно €115 тыс.

Правительство Чехии с 27 декабря ввело в стране комендантский час. Чрезвычайное положение в стране действует до 22 января. Власти страны решили усилить санитарно-ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.

В октябре власти Чехии ограничили передвижение граждан по республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В начале сентября в Чехии возобновился обязательный масочный режим в общественных местах. Граждане должны носить маски в магазинах, торговых центрах и почтовых отделениях, надевать их на массовые мероприятия, независимо от количества участников.

По данным Worldometer на 31 декабря, в Чехии зафиксировано 718,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, 592,5 тыс. пациентов выздоровели, 11,5 тыс. человек скончались.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020